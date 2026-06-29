Inter, allarme Sucic: pronta offerta da 50 milioni

Far puntati sul gioiello nerazzurro: la Premier preoccupa l’Inter, potrebbe arrivare una maxi offerta. Ha conquistato tutti

In queste settimane sta andando in scena il mondiale di Messico, Canada e Stati Uniti. In attesa di capire quali delle nazionali in gara vincerà l’ambito torneo, molti talenti hanno già iniziato a mettersi in mostra nella competizione. La Coppa del Mondo, si sa, può influire molto sull’andamento del mercato. I fardi del mondo del calcio sono puntati sulla competizione, mettersi in mostra vuol dire attirare su di sé potenzialmente le attenzioni dei grandi club, e aumentare la propria valutazione di mercato aumentando l’interesse di mercato.

Anche l’Inter ha ovviamente alcuni calciatori attualmente impegnati nella competizione. Uno, in particolare, si sta mettendo in mostra con la propria nazionale e ha attirato su di sé gli occhi della Premier League. Petar Sucic è arrivato all’Inter la scorsa estate con l’etichetta della grande promessa. Il giovane talento croato, pur con la difficoltà di adattamento ad un nuovo campionato e ad un grande club come l’Inter, ha confermato le sue enormi potenzialità. Tecnica e grandi colpi sono stati messi in mostra anche con la maglia della Croazia al Mondiale. Il gol al Ghana è da gran giocatore, e ha acceso sul nerazzurro anche le sirene di mercato.

Sucic, pronte offerte dalla Premier

Sucic avrebbe attirato l’attezione di alcuni club di Premier, che avrebbero sondato il terreno per arrivare al calciatore. Il giocatore è stato acquistato dai nerazzurri dai 15 milioni, ma sul piatto adesso serve un’offerta da 50 milioni. Non certo un problema per i club inglesi che potrebbero dunque tentare l’affondo.

Al momento il giocatore ha manifestato l’intenzione di continuare la sua avventura in nerazzurro, e anche l’Inter vorrebbe costruire il futuro sul giocatore, ma un’offerta importanto, come spesso avviene sul mercato, puà ribaltare tutto quanto e cambiare le carte in tavola.