Inter, Luis Henrique verso la cessione: il sostituto arriva dalla Francia: i nerazzurri pronti ad un nuovo cambio sull’esterno.

L’Inter aspetta l’arrivo di Djed Spence, erede di Denzel Dumfries, e ha finalmente coperto un vuoto che arriva dall’inizio del mercato. Il colpo da 31 milioni in arrivo dal Tottenham però potrebbe non essere l’ultimo investimento nerazzurro sulle corsie esterne.

Negli ultimi giorni infatti si sono fatte sempre più insistenti le voci di una cessione di Luis Henrique. L’esterno sarebbe finito, in particolare, nel mirino della Roma, oltre che di alcuni club di Premier. Di fronte ad una offerta congrua, di circa 30 milioni, l’Inter sarebbe pronta a lasciarlo andare, e il giocatore si sta guardando intorno e starebbe riflettendo sulle offerte arrivate. Qualora la cessione di Luis Henrique andasse effettivamente in porto, l’Inter sarebbe pronta a tornare sul mercato.

Inter su Fofana del Lione

I nerazzurri in quel caso andrebbero su un profilo più offensivo rispetto a Spence e agli altri esterni già in rosa. Tra i nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra ci sarebbe quello di Malick Fofana, esterno belga classe 2005 in forza all Lione.

Si tratterebbe, anche in questo caso, di un investimento importante , in linea però con i parametri della società nerazzurra: un profilo giovane, futuribile, di qualità che possa rappresentare una risorsa per il presente e il futuro del club.

In alternativa, continua a non essere spenta la pista che porta a Moussa Diaby, calciatore dell’ Al-Ittihad, da tempo nel mirino dei nerazzurri. Anche in questo caso, si tratterebbe di un investimento da oltre 30 milioni, anche se l’ostacolo più grande sarebbe l’importante stipendio percepito in Arabia dal calciatore. Si preannunciano, dunque, due settimane piuttosto importanti per i nerazzurri.