Bastoni, addio all’Inter possibile: la destinazione non sarà il Barcellona

Bastoni, possibile l’addio all’Inter. La destinazione non sarà il Barcellona. Nuove sirene di mercato per il difensore.

Alessandro Bastoni ha vissuto una ultima stagione particolarmente travagliata lo scorso anno, che ha lasciato spazio anche a diverse voci di mercato e ai rumors di un addio all’Inter. Negli ultimi mesi il difensore aveva attirato l’attenzione del Barcellona, che aveva mostrato interesse nei confronti del giocatore. La richiesta fatta dall’Inter del cartellino del giocatore (circa 70 milioni) e le esigenze del tecnico Flick che avevano portato altrove le mire dei blaugrana avevano però congelato la trattativa e spento le sirene di mercato sul fronte catalano.

Nelle scorse settimane la permanenza di Bastoni all’Inter veniva data per certa, ma nelle ultime ore l’assalto di un grande club potrebbe cambiare le carte in tavola. Una offerta potrebbe portare scenari sino a poco tempo fa impronosticabili.

Il Real Madrid su Bastoni

Dalla Spagna infatti continuano ad essere sicuri di un interesse del Real Madrid per il difensore nerazzurro. I blancos avrebbero individuato nel difensore il rinforzo ideale per il loro reparto difensivo, che sta subendo una profonda rifondazione in questa sessione di mercato. Bastoni sarebbe infatti particolarmente apprezzato dal tecnico delle merengues José Mourinho, che dopo Dumfries potrebbe strappare un altro gioiello ai nerazzurri. Secondo il quotidiano AS, al Real Madrid sarebbero pronti a far partire la “missione Bastoni” e nelle prossime ore potrebbero muoversi concretamente per presentare un’offerta ai campioni d’Italia.

La valutazione di Bastoni fatta dal club nerazzurro resta molto elevata. Non resta che aspettare e vedere se effettivamente il Real Madrid deciderà di sferrare l’attacco al difensore, uno dei pilastri nerazzurri ormai dal lontano 2019. Il futuro del braccetto nerazzurro torna dunque ad essere al centro delle voci di mercato.