Cagliari – Inter, le probabili formazioni: le novità rispetto al Monza

L’Inter è pronta alla sfida contro il Cagliari: ecco le ultime di formazione e tutte le novità rispetto al Monza.

Dopo il felice debutto in campionato a San Siro contro il Monza, che ha visto i nerazzurri vincere per 4 reti a 1 grazie alle reti di Calhanoglu, Zielinski, Esposito e Bisseck, i nerazzurri sono pronti alla prima sfida in trasferta, che vedrà gli uomini di Chivu volare in Sardegna per affrontare il Cagliari, vincente alla prima contro il Parma grazie alla rete di Romano.

La squadra di Chivu è chiamata a confermare le buone impressioni dell’esordio. Fari puntati, ovviamente, anche sul nuovo arrivo Curtis Jones. In attesa dell’incontro, ecco le ultime di formazione secondo quanto riportato dai quotidiani.

La probabile formazione dell’Inter

E’ molto probabile che Cristian Chivu si affidi alla stessa formazione vincente dell’esordio contro il Monza. Spazio dunque a Martinez in porta. In difesa, Bisseck dovrebbe essere favorito su Stones, che potrebbe entrare a gara in corso come nell’ultima partita, con Akanji confermato al centro e Bastoni sul centro sinistra. Sulle fasce Dimarco è intoccabile, mentre sulla destra Diouf dovrebbe essere ancora preferito a Luis Henrique. Fuori invece ancora dalla lista dei convocati il nuovo arrivo Spence, che punta ad entrare in gruppo per la sfida contro il Napoli.

A centrocampo Curtis Jones scalpita, e potrebbe trovare i suoi primi minuti in nerazzurro. Il trio titolare dovrebbe però rimanere Barella, Zielinski e Calhanoglu. In attacco, accanto a Lautaro Pio Esposito è ancora favorito su Thuram, ancora in ritardo di condizione dopo i problemi accusati al mondiale.

Per il Cagliari, invece, la formazione dovrebbe essere Caprile in porta; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert i in difesa; Romano e Winks a centrocampo, Maldini, Adopo e Fazzini a supporto di Mendy.