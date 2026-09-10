Inter come Chelsea e City: Oaktree pensa alla squadra satellite, i vantaggi

Inter, Oaktree pensa alla squadra satellite: nerazzurri come Chelsea e City, tutti i vantaggi di questa operazione.

Nelle ultime ore in casa Inter si è fatta largo un’ipotesi che potrebbe segnare profondamente il futuro del club nerazzurro. La proprietà Oaktree avrebbe infatti dato il via libera per l’acquisizione di un club satellite in un altro campionato europeo. Un po’ quello che avviene, per esempio, con il Chelsea e lo Strasburgo, o con il Manchester City e gli altri club del City Group, in cui rientra anche il Palermo.

L’Inter entro il 2027 vorrebbe aggiungere un nuovo club alla sua “galassia”, e starebbe sondando diverse opzioni in alcuni campionati Europei: Portogallo, Belgio, Svizzera, Olanda, ma anche l’ipotesi della Spagna con un club di seconda serie. Il costo dell’operazione potrebbe variare tra i 25 e i 40 milioni. Nei prossimi mesi, dunque, potrebbero arrivare importanti novità in questa direzione. La possibilità di avere una squadra satellite sarebbe certamente un’occasione importante per i nerazzurri.

Inter, si pensa alla squadra satellite

Avere un secondo club in un campionato estero a cui appoggiarsi darebbe enormi vantaggi soprattutto per quanto riguarda la gestione dei giovani: si avrebbe a disposizione una piazza in cui mandare a giocare e poter mettere alla prova i giovani dell’Under 23, o testare le scommesse dai campionati più esotici, senza le pressioni e gli obbiettivi di un club come l’Inter.

Permetterebbe, dunque, di avere a disposizione una tappa intermedia da potere sfruttare all’occorrenza, con grandi vantaggi poi, ovviamente, per il club principale sia dal punto di vista economico che di progetto. La situazione, dunque, è da seguire con grande attenzione in attesa di novità e di capire se davvero l’Inter aggiungerà un nuovo club alla propria galassia per lo sviluppo dei suoi giovani.