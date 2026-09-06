Inter, ufficiale Esposito: nerazzurro sino al 2032

Inter, ufficiale il rinnovo di Pio Esposito. I nerazzurri hanno comunicato il prolungamento del contratto sino al 2032.

Pio Esposito e l’Inter ancora insieme. Il talento prodotto dalle giovanili nerazzurre è visto dalla dirigenza dell’Inter come l’attaccante del futuro. Dopo la prima positiva stagione in Serie A con la maglia della prima squadra, quest’anno è pronto a prendersi ancora più spazio, come dimostra la titolarità concessagli da Chivu nelle prime tre giornate di campionato, in cui ha anche trovato il primo gol stagionale.

A testimonianza del nuovo peso acquisito nella rosa nerazzurra e del suo nuovo status, nelle scorse settimane l’entourage del giocatore ha trovato con la società nerazzurra l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Esposito non era certo a scadenza, ma proprio in virtù della crescita avuta dal momento della firma dell’ultimo accordo, la società ha deciso comunque di premiarlo con un nuovo contratto che con i bonus arriverà a superare i tre milioni di euro a stagione, e che legherà il giocatore all’Inter per i prossimi 6 anni.

Esposito, ufficiale il rinnovo: la nota dell’Inter

Dopo che negli scorsi giorni Esposito era stato visto nella sede dell’Inter proprio per mettere nero su bianco il nuovo contratto, ora è arrivata anche l’ufficialità della società. “L’attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032”, si legge nella nota del club.

Esposito si è detto molto felice di questo traguardo raggiunto ed emozionato di poter continuare la sua avventura all’Inter. “Ma non è un punto di arrivo” ha assicurato, ma una partenza verso nuovi traguardi da vivere in nerazzurro. La notizia è stata accolta, ovviamente, con grande gioia dai tifosi nerazzurri che hanno ormai un nuovo beniamino. Dalla primavera alla Prima squadra, l’avventura di Esposito in nerazzurro continua.