Inter-Napoli, le pagelle: Lautaro trascinatore, Thuram e Jones la svolta dalla panchina

Le pagelle del match tra Inter e Napoli: Lautaro trascinatore, I cambi sono decisivo per gli uomini di Chivu.

L’Inter conquista una importante vittoria nel big match contro il Napoli. In un incontro spetatcolare dalle mille emozioni, i nerazzurri rimontano un doppio vantaggio e nel finale vincono la sfida. Nella ripresa, in tre minuti di follia nerazzurra il Napoli pass avanti prima con Politano e poi con Hojlund, rispettivamente al 50′ e al 53′.

Tre minuti dopo, però, Lautaro Martinez inizia la riscossa nerazzurra siglando la rete del 1 a 2. All’82’, Marcus Thuram fa 2 a 2. E’ però nei minuti di recupero, al 91′, che il “Toro” firma la sua doppietta personale e regala all’Inter la vittoria.

Le Pagelle

Martinez 6,5 – C’è anche la sua mano nella vittoria nerazzurra. La parata su Anguissa vale come un gol. Bisseck 6,5 – Chiusure importanti in difesa, e la solita progressione offensiva a cui ormai ha abituato. Akanji 6– Hojlund non è il suo cliente preferito, soffre ma in qualche modo se la cava. Decisivo sul gol finale di Lautaro. Bastoni 5,5 – Non la migliore delle serate. Il pasticcio del raddoppio degli azzurri è anche responsabilità sua. Diouf 6 In avanti è sempre un fattore, la differenza quando punta l’uomo si sente. Dietro qualche incertezza. Barella 5,5 Il primo gol del Napoli macchia la sua partita, in generale è un Barella più caotico e nervoso e meno preciso di quello splendido visto a Cagliari. Zielinski 6,5 Gioca una partita di qualità. Ha il grande merito di risvegliare gli animi e accendere la riscossa nel momento più difficile. Sucic 6 Partita abbastanza anonima, non incide particolarmente. Dimarco 6 – E’ la media tra l’assist per il primo gol di Lautaro e il gol sfiorato su punizione e la superficialità sul secondo gol del Napoli. Esposito 6 Tanto lavoro sporco Lautaro 8 Non è nella condizione migliore, ma resta decisivo. Passa la prima parte della partita a lavorare per la squadra, poi si carica la rimonta sulle spalle con una doppietta pesantissima. Stasera in versione cecchino.

Thuram 7 Entra ed è subito pericoloso, trova il gol del pari e mette sull’attenti la difesa avversaria. Bonny 6 Anche lui ha il merito di dare freschezza alla manovra. Carlos Augusto 6,5 Assist, tanti palloni e corsa. Jones 6,5 Mette ordine e si dimostra preziosissimo nella costrusione dell’assalto nei minuti finali, anche con il recupero di palloni pesanti nella metà campo del Napoli Calhanoglu 6 Riprende il suo posto al centro della mediana e fa girare la manovra nerazzurra