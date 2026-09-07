Real Madrid – Inter, la probabile formazione nerazzurra: assente Dimarco

L’Inter si prepara al debutto in Champions League. Affronterà il Real Madrid di Josè Mourinho, ecco la probabile formazione.

Per l’Inter questa edizione della Champions League ha previsto un esordio non certo banale. I nerazzurri sono chiamati ad affrontare il Real Madrid allo stadio Bernabeu, un teatro che non può evocare che dolci ricordi, soprattutto perché dall’altra parte si ritroverà il grande ex Josè Mourinho. Sarà anche la prima di Denzel Dumfries da avversario. Una sfida, insomma, per gli amanti del calcio più romantici.

Al di là dei sentimenti, però, c’è il calcio, e i nerazzurri di Chivu dovranno affrontare una delle grandi del calcio europeo, tra le favorite alla vittoria finale. Il tecnico ha come al solito mantenuto il mistero sulla formazione. Il match contro il Napoli, però. ha restituito un acciaccato Dimarco, che non sarà della gara per evitare rischi peggiori.

La probabile formazione nerazzurra

In porta la certezza è la presenza di Martinez. In difesa dovrebbe venire confermato il trio Bisseck, Akanji, Bastoni, il debutto di John Stones dal primo minuto potrebbe ancora essere rimandato. A sostituire Dimarco dovrebbe subentrare Carlos Augusto, mentre a destra Luis Henrique potrebbe scalzare Diouf.

Gli spunti più interessanti potrebbero arrivare dal centrocampo: dopo il buon ingresso contro gli azzurri in campionato, Curtis Jones potrebbe trovare la sua prima da titolare al fianco di Barella e Calhanoglu. Rispetto alla formazione contro gli azzurri dunque questa volta sarebbero Zielinski e Sucic a rifiatare pronti a subentrare a gara in corso.

In attacco, Esposito dovrebbe lasciare spazio a Thuram al fianco di Lautaro. La Thu-la, quindi, grande protagonista della rimonta contro gli azzurri, dovrebbe partire titolare dal primo minuto al match del Bernabeu.