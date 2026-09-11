Inter, la probabile formazione contro l’Udinese: cosa cambia rispetto a Madrid

L’Inter affronterà l’Udinese nella prossima giornata di campionato: la probabile formazione dei nerazzurri.

Dopo la buona prestazione di Madrid in Champions League, pur se terminata con una amara sconfitta, l’Inter è pronta a rituffarsi sul campionato. I nerazzurri, a punteggio pieno dopo tre giornate dopo le vittorie contro Monza, Cagliari e Napoli, vogliono continuare il percorso netto in Serie A e sconfiggere anche l’Udinese.

Alla prima settimana con l’effettivo doppio impegno, è lecito aspettarsi qualche cambiamento da parte di Chivu rispetto agli uomini di Madrid. Il tecnico, però, non ha certo in mente rivoluzioni.

La probabile formazione di Chivu

In porta, dovrebbe essere confermato Josep Martinez. Dopo l’errore che è valso il secondo gol del Real Madrid, il portiere ha avuto una reazione di grande personalità che è stata apprezzata dal tecnico. In difesa dovrebbero esserci i più importanti cambiamenti: solo Bastoni confermato, mentre al posto di Bisseck e Pavard dovrebbero trovare spazio il rientro di Ajanki e di John Stones, entrato bene a Madrid, che potrebbe trovare la prima gara da titolare in nerazzurro.

A centrocampo, Zielinski potrebbe fare rifiatare Calhanoglu. Conferme, invece, per Jones e Barella. Turno di riposo anche per Sucic. Sugli esterni tutto confermato, con Diouf e Carlos Augusto, che dovrebbe ancora essere preferito a Dimarco nonostante da quest’ultimo arrivino segnali confortanti nell’ottica di un rientro in seguito al problema fisico che lo ha costretto al forfait nella gara contro il Real Madrid. In attacco, la certezza è sempre Lautaro Martinez, mentre vicino a lui dovrebbe tornare Pio Esposito, dando così modo a Thuram di avere un po’ di riposo e ritornare gradualmente alla sua forma migliore. Chivu, insomma, continua ad essere intenzionato a sfruttare al massimo la grande ampiezza della rosa nerazzurra.