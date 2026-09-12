Inter, due buone notizie dall’infermeria per Chivu: recupero in vista

Inter, due buone notizie dall’infermeria per Chivu. Due big della formazione sulla via del rientro in campo.

Dopo la gara contro il Real Madrid in Champions League, l’Inter è pronta a rituffarsi nel campionato. I nerazzurri di Chivu sono attesi dalla sfida contro l’Udinese. L’Inter arriva in campionato da un bottino pieno, grazie alle vittorie contro Monza, Cagliari e Napoli.

E’ lecito aspettarsi qualche cambio di formazione rispetto alla trasferta spagnola, vista la grande varietà della rosa nerazzurra. Una rosa che presto potrà contare anche su altri due importanti rinforzi: sono in arrivo infatti buone notizie dall’infermeria nerazzurra.

Nelle ultime gare, sono stati due i giocatori non disponibili per Chivu, Federico Dimarco, che ha dovuto saltare l’esordio europeo per un problema al ginocchio accusato nella sfida contro il Napoli, e Djed Spence, che di fatto non ha ancora iniziato la sua stagione in nerazzurro. In entrambi i casi, sono in arrivo buone notizie per Chivu.

Spence e Dimarco verso il rientro

Dimarco è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo ed è in via di recupero. Contro l’Udinese dovrebbe figurare tra i convocati di Chivu, anche se è possibile che il tecnico decida di non rischiarlo dal primo minuto e di dare ancora fiducia a Carlos Augusto.

Discorso diverso per Spence. Anche l’ex Tottenham è infatti sulla via del rientro. Tra il ritardo dovuto al mondiale e qualche problema fisico accusato, la preparazione dell’inglese è inziata con grande ritardo. Ha dovuto praticamente ricominciare tutto da zero al suo arrivo alla pinetina. I lavori, però, procedono, e anche per lui l’ora del debutto si avvicina. Contro l’Udinese non ci sarà. Possibile una convocazione contro la Roma, anche se più che altro simbolica, mentre invece cerchiata in rosso sul calendario c’è la prima gara dopo la sosta per le nazionali: Inter – Parma potrebbe essere la prima occasione buona per l’esordio interista.