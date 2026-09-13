Inter – Udinese, le probabili formazioni: prima da titolare per John Stones

Inter in campo contro l’Udinese per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ecco la perobabile formazione dei nerazzurri.

L’Inter torna a tuffarsi in campionato. I nerazzurri al momento possono vantare un percorso completo, con 3 vittorie nelle prime 3 giornate grazie ai tre punti conquistati contro Monza, Cagliari e Napoli. Chivu e i suoi ragazzi sono adesso attesi dall’ostacolo Udinese, da sempre un avversario ostico.

I nerazzurri sono reduci dall’esordio in Champions League contro il Real Madrid. La gestione delle energie sarà dunque cruciale. Per questo è probabile che Chivu, come per altro ha fatto in queste prime giornate di campionato, decida di presentare qualche cambio rispetto alla trasferta spagnola, come ormai ha abituato. In particolare dovrebbe essere la difesa il reparto più rivoluzionato dal tecnico secondo le anticipazioni, ma potrebbero essere attesi cambiamenti in praticamente ogni reparto.

Inter, la probabile formazione

L’Inter dovrebbe giocare con Martinez in porta, confermato dopo la prestazione di Madrid che ha fatto discutere per l’errore del raddoppio spagnolo, ma anche per gli interventi decisivi e la gran reazione del portiere in seguito all’episodio. In difesa Akanji dovrebbe tornare da titolare dopo il turno di riposo, e John Stones dovrebbe ottenere la sua prima maglia da titolare in nerazzurro. Conferma invece per Alessandro Bastoni.

A centrocampo, la certezza è Nicolò Barella. Zielinski dovrebbe rientrare dopo aver giocato solo nella ripresa contro il Real Madrid. Panchina per Calhanoglu, nell’ottica di una gestione delle energie. Conferma invece per Curtis Jones.

In avanti, Pio Esposito favorito su Marcus Thuram. Imprescindibile ovviamente Lautaro Martinez, che sarà regolarmente in campo. Sarà lui a guidare l’attacco nerazzurro.

Inter : Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Carlos Augusto; Pio Esposito, Martinez.