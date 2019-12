Occasione Florenzi: l’annuncio del capitano che andrà via dalla Roma

INTER FLORENZI – Da ieri sera rimbalzano dei rumors clamorosi sul futuro di Florenzi: il capitano giallorosso andrà via a gennaio. Ieri capitano e titolare a sorpresa, ha confezionato l’assist per il 3-1 di Mkhitaryan con enorme gioia da parte del gruppo che è andato ad abbracciare proprio l’autore dell’assist. Un segnale forte e chiaro: Florenzi ha probabilmente giocato la sua ultima gara in giallorosso all’Olimpico in questa stagione. Il suo addio in prestito sarà confezionato in Italia: Fiorentina, Cagliari ed Inter sono sulle sue tracce e la scelta dovrebbe ricadere presto su una di queste. “Domani (oggi, ndr) vi verrò a trovare alla cena aziendale e vi farò un discorso strappalacrime” ha detto ad alcuni componenti dello staff. L’addio ci sarà a causa del pessimo rapporto con Florenzi e per non perdere la qualificazione all’Europeo. L’Inter, che ha bisogno di centrocampisti, è pronta a fare di tutto per non farsi sfuggire l’occasione…

