Futuro Icardi, clamorosa Wanda Nara: ”Non escludo ritorno a Milano”

INTER ICARDI WANDA NARA – Mauro Icardi ritorna all’Inter? Non è una soluzione da escludere a priori. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Wanda Nara nell’anticipazione di ‘Verissimo’ che andrà in onda su Canale 5. La showgirl e Icardi hanno deciso di trasferirsi a Parigi per cercare quella continuità che l’attaccante non avrebbe potuto trovare in nerazzurro. Per fortuna di Thomas Tuchel e del Psg, l’argentino sta segnando valanghe di gol e potrebbe meritarsi anche la riconferma in vista della prossima stagione con allegato riscatto per 70 milioni.

”Io vivo ancora a Milano, vedremo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro – ha detto Wanda -. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivato il Psg e ci abbiamo pensato molto bene e rapidamente perché sapevamo che sarebbe stata una soluzione importante per lui. Il futuro, però, è ancora tutto da vedere e non è escluso che si possa tornare con l’Inter visto che siamo ancora dell’Inter e abbiamo un contratto con i nerazzurri” ha concluso.