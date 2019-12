Gotze: le due milanesi pronte a sfidarsi per il centrocampista

Inter, il rinnovo del contratto del centrocampista Mario Gotze con il Borussia Dortmund è ancora in divenire e il club nerazzurro, è pronto a sfidare i cugini per portare a Milano il centrocampista

INTER HAKIMI GOTZE AGGIORNAMENTO/ Durante la conferenza stampa odierna il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc, ha voluto dare tutte le informazioni che riguardano due giocatori della rosa della formazione tedesca, che sono seguiti molto da vicino da squadre italiane. Il dirigente ha dato tutte le delucidazioni su Achraf Hakimi e Mario Gotze: il primo è in prestito dal Real Madrid ed è seguito molto da vicino dalla Juventus, mentre sul secondo è pronto un derby milanese di mercato. Queste le parole del manager della squadra teutonica, prima sul laterale marocchino: “Abbiamo espresso più volte la volontà di tenerlo nella prossima estate, nulla è stato ancora deciso. Chiaramente non dipende solo da noi, ma anche dalla volontà del Real Madrid e del giocatore“.

Per quanto riguarda il centrocampista tedesco ha spiegato: “Sono in corso delle discussioni interne. Al momento non c’è nulla da comunicare, non c’è alcuna novità“. Il futuro del centrocampista è ancora in divenire e i due club milanesi, sono pronti a darsi battaglia per portare il calciatore 27enne a Milano.