Una notizia incredibile proveniente dalla Spagna scuote il calciomercato Inter: un big nerazzurro ha chiesto a Conte di essere lasciato libero a gennaio

Il gruppo Suning avrebbe deciso di stanziare ben 50 milioni di euro per il calciomercato di gennaio. Si tratta di un’ottima notizia per Antonio Conte, che ha chiesto alla sua dirigenza due-tre rinforzi di spessore per provare a tenere testa fino alla fine alla Juventus – da ieri, grazie alla vittoria contro la Sampdoria, di nuovo al comando in solitaria – nella corsa allo scudetto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Spagna notizia clamorosa su Godin

Nella finestra invernale ormai alle porte potrebbero però esserci pure qualche cessione. I candidati sono soprattutto Dimarco, possibile ‘carta’ per ottenere il via libera dal Parma all’arrivo di Kulusevski, e Matteo Politano per il quale potrebbe muoversi non solo la Fiorentina. Stando alla clamorosa indiscrezione dello spagnolo ‘Gol Digital’, a gennaio può lasciare l’Inter pure Diego Godin. Per il portale l’esperto difensore uruguagio non è soddisfatto della sua avventura milanese – il suo rendimento nella difesa a tre non è stato finora dei migliori – e per questo motivo ha chiesto a Conte di essere lasciato libero nella sessione cosiddetta ‘di riparazione’. Approdato a Milano in estate a costo zero, a quanto dicono il 33enne spera di far ritorno all’Atletico Madrid di Simeone, deluso dal rendimento fin qui del sostituto Hermoso. Tale notizia non sta trovando conferme qui in Italia, difficile pensare che il classe ’86 di Rosario – un professionista serissimo oltre che calciatore top – voglia già andarsene dal club nerazzurro, con cui ha firmato solo pochi mesi fa un contratto triennale da circa 6 milioni di euro.

Godin torna titolare in Inter-Genoa: la formazione di Conte

Dopo la panchina a Firenze, Diego Godin è destinato a ritrovare una maglia da titolare sabato alle 18 al ‘Meazza contro il Genoa, nell’ultima sfida dell’anno. Bastoni potrebbe tenersi il posto sul centro-sinistra dato il possibile avanzamento di Skriniar al centro della mediana, in sostituzione dello squalificato Brozovic.

Ecco la probabile formazione:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Skriniar, Borja Valero, D’Ambrosio; Esposito, Lukaku

