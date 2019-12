Marotta lo blinda: respinto l’assalto del Psg

INTER MAROTTA ESPOSITO – L’Inter è pronta a blindare Esposito in sede di mercato. Stando al ‘Corriere dello Sport’, contro il Genoa Antonio Conte sembra orientato a premiare il giovanissimo classe 2002 al fianco di Lukaku, complice la squalifica di Lautaro Martinez che impone un turno di stop forzato all’argentino. Tuttavia, il bomber è nel mirino del Paris Saint Germain che vuole trattarlo per portarlo a Parigi nella prossima stagione; l’Inter non ha nessuna intenzione di discuterne ed è pronta a garantirgli un contratto quinquennale per farlo restare.

