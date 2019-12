Doppia alternativa per Alonso: Marotta valuta due nomi

INTER ALONSO – L’Inter sta riscontrando diverse difficoltà nell’arrivare ad Alonso del Chelsea. L’esterno spagnolo, ex Fiorentina, è valutato circa 40 milioni di euro e secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ i nerazzurri hanno in mano una doppia alternativa qualora il prezzo non dovesse scendere. Oltre a Darmian del Parma, comunque già bloccato per giugno, i nerazzurri tenteranno l’assalto anche a Kurzawa del Paris Saint-Germain, in scadenza a fine stagione. 27 anni, potrebbe essere un buon colpo in entrata.

