Fuentealba: “Credo che in questo momento sia più vicino ai nerazzurri”

Inter, il giornalista cileno Fuentealba ha voluto dare la sua opinione sulla situazione di Arturo Vidal. Il cronista si è detto convinto che il giocatore sia molto vicino ai nerazzurri

INTER fUENTEALBA SU VIDAL/ Proseguono le indiscrezioni che riguardano il futuro di Arturo Vidal. Il calciatore non è contento della sua situazione al Barcellona, che lo ha visto in campo solo per poco più di un terzo delle partite di questa ormai quasi metà stagione e lo ha fatto presente molto chiaramente ai dirigenti del club spagnolo. Il giornalista Rodrigo Fuentealba, del giornale ‘La Cuarta’, è stato intervistato da Radio Sportiva per dare un parere sulla situazione del suo connazionale.

Queste le sue parole: “Il giocatore non è contento della sua situazione in maglia blaugrana, credo che in questo momento sia più vicino all’Inter. Il Barcellona non ha accettato il suo reclamo, nonostante il 35% dei minuti giocati”.