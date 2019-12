Icardi: secondo miglior marcatore del decennio in serie A

Inter, il sito Opta ha stilato la classifica degli attaccanti più prolifici dell’ultimo decennio di serie A. L’ex Udinese Antonio Di Natale è al primo posto mentre Gonzalo Higiain e Mauro Icardi sono appaiati al secondo posto

INTER ICARDI STATISTICA/ Un’altro decennio sta terminando e anche il calcio italiano, ha voluto stilare la classifica dei migliori attaccanti di questa decade storica. Il sito Opta ha voluto fare la classifica delle punte che dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2019, hanno realizzato il maggior numero di reti nel campionato italiano di serie A. Questa speciale graduatoria vede al primo posto l’ex attaccante dell’Udinese Antonio Di Natale con 125 reti, tra l’altro realizzate fino al 2016 ultima sua stagione a quasi 39 anni, in cui segnò solo 2 reti con 23 presenze. Al secondo posto appaiati a 121 gol ci sono Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, alle loro spalle Ciro Immobile con 116. Nella classifica c’è anche un altro ex nerazzurro: Rodrigo Palacio oggi al Bologna con 85 reti. Naturalmente nessuno di questi calciatori ha potuto disputare tutti i campionati: Di Natale ha terminato la carriera nel 2016, Higuain ha iniziato nel 2013 con il Napoli, Icardi nel 2012 con la Sampdoria, mentre Immobile, dopo aver iniziato con il Genoa nel 2012 e poi con il Torino, ha fatto due anni all’estero con Borussia Dortmund e Siviglia, per poi tornare in Italia nel gennaio 2016 ancora nel Torino e poi al termine della stagione passare, per ora definitivamente, alla Lazio.