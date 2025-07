Chi è Stiller, numeri da top in Europa: tre dati

Tra i nomi caldi per il centrocampo dell’Inter, c’è sicuramente Angelo Stiller: i suoi numeri sono da top assoluto in Europa

La trattativa che porterà con ogni probabilità Hakan Calhanoglu dall’Inter al Galatasaray è partita ufficialmente. Sono state le ore dei primi contatti tra club, con i turchi che avranno dovuto memorizzare la richiesta dei nerazzurri da 30 milioni di euro per liberare uno dei calciatori più importanti in squadra e nell’era Inzaghi.

Per sostituire un calciatore così centrale per la Beneamata, si fanno tanti nomi. C’è sempre Ederson, che resta una pista concreta, nonostante l’altissima valutazione che ne fa l’Atalanta, ma c’è anche Angelo Stiller. Il 24enne nato a Monaco è un regista di grande qualità, abile a tagliare il campo con passaggi laterali e profondi sempre precisi, grazie a un mancino molto educato.

Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Bayern Monaco, i tedeschi hanno scelto di liberarlo e ci ha puntato l’Hoffenheim. Il grande investimento, però, l’ha fatto lo Stoccarda, che l’ha pagato 5,50 milioni di euro e l’ha messo al centro del suo gioco e del centrocampo. E sicuramente a distanza di un paio di anni non se ne sono pentiti.

Alla scoperta di Stiller: qualità al servizio del gioco

Stiller non è un goleador – la maggior parte delle reti le ha trovate con tiri dal limite dell’area -, ma è uno dei migliori creatori di occasioni nei 5 migliori campionati europei. Arriva all’assist con lanci precisi a premiare la profondità attaccata dai compagni, ma è anche molto bravo nel premiare le ali e trovare passaggi filtranti.

I dati dicono anche che nessuno è come lui in Europa nei passaggi progressivi, con una media di quasi 10 a partita. Ciò vuol dire che alza la testa e gioca sempre in verticale, esattamente quello che cerca Cristian Chivu per la sua Inter. I dati difensivi non sono eccezionali, soprattutto i duelli aerei: è molto più un calciatore votato a tenere il possesso che a strapparlo agli avversari.

Puntare forte su uno come lui, anche a 45 milioni di euro, è garanzia di successo, ma le caratteristiche di Ederson sono un po’ diverse. Il brasiliano è meno creativo nello sviluppo del gioco, ma anche molto più presente in copertura. Sono profili diversi, ma comunque molto validi per sostituire Calhanoglu: ora starà all’Inter investire e scegliere.