Inzaghi interferisce col mercato: affare da 30 milioni, Inter spera che rifiuti l’Arabia

Subito il duello con Inzaghi, l’Inter punta al grande colpo da 30 milioni: ostacolo Al-Hilal dietro l’angolo

Chiusa la deludente esperienza al Mondiale per Club, in casa Inter è tempo di programmare il futuro, quando mancano ancora diverse settimane all’esordio in Serie A, a San Siro, contro il Torino.

C’è il calciomercato estivo, in questo momento, a monopolizzare l’attenzione. Riguardo alle possibili cessioni, si fa strada con insistenza l’interesse del Barcellona per Denzel Dumfries. Il nazionale olandese, tra i migliori laterali in ambito europeo lo scorso anno, potrebbe salutare la Milano nerazzurra.

Allo stesso modo andrà chiarita la situazione riguardo al futuro di Hakan Calhanoglu, dopo il ‘battibecco’ a distanza con Lautaro Martinez: il Galatasaray rimane sempre interessatissimo sullo sfondo. Nel frattempo potrebbe aprirsi uno scenario pazzesco proprio a centrocampo, che coinvolgerebbe da vicino Simone Inzaghi e l’Al-Hilal.

Inzaghi sfida l’Inter: colpaccio dal Brasile

I tanti cambiamenti che l’Inter ha attuato fino a questo momento porteranno ad un inevitabile restyling della rosa nerazzurra. E così Cristian Chivu potrebbe, però, rischiare di veder volare in Arabia Saudita dal grande ex Simone Inzaghi uno dei colpi di mercato che la dirigenza di Viale della Liberazione sta monitorando già da diverse settimane.

Dall’addio all’Inter ad una sfida, in sede di mercato, che può far saltare dalla sedia i tifosi nerazzurri. Al-Hilal e Inter possono trovarsi contro, testa a testa, per un profilo che secondo quanto viene riportato da ‘Transferfeed.com’, piace tantissimo alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Si tratta di Richard Rios, gioiello di proprietà del Palmeiras che potrebbe arricchire la batteria di centrocampisti di Cristian Chivu. Uno scenario complicato, a maggior ragione vista la turbolenta situazione che riguarda Hakan Calhanoglu: l’addio del nazionale turco è pressoché scontato.

Inter-Rios: è Inzaghi il grande ostacolo

Sembrerebbero chiare le intenzioni del club nerazzurro che rischia di doversela vedere proprio con il suo ex allenatore, altrettanto intrigato all’idea di portare in Arabia il gioiello colombiano.

Ma andiamo con ordine. Perché per Rios è già stata declinata una proposta dal West Ham, pari a 25 milioni di euro. Una cifra importante ma non sufficiente per la dirigenza del Palmeiras: nonostante il gradimento del calciatore che non disdegnerebbe l’approdo in Premier League. Serviranno 30 milioni di euro per strappare il classe 2000. L’Al-Hilal non avrebbe alcun problema a soddisfare le richieste economiche del club brasiliano né del centrocampista.

Scenario ben diverso in casa nerazzurra. Perché i vertici di casa Inter punterebbero ad un’offerta al ribasso e, quindi, Rios si avvicinerebbe allo sbarco a Milano solo nel caso in cui dovesse ufficialmente rifiutare l’idea di andare a giocare in Arabia Saudita alla corte di Inzaghi.

Il talento sudamericano guadagna attualmente 800mila euro a stagione ed il suo contratto con il Palmeiras ha la scadenza fissata al 30 giugno 2028. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze complessive con 4 gol e 2 assist vincenti.