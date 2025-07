Addio e ritorno: il bomber dell’Inter pronto ai saluti

Archiviata la deludente parentesi del Mondiale per Club, il club nerazzurro si è rituffato a capofitto sul mercato: il giocatore torna a casa

L’avventura è già finita. E contro un’avversaria che, almeno sulla carta, non avrebbe dovuto impensierire la squadra nerazzurra. La sconfitta contro la Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club ha lasciato il segno in casa Inter molto al di là della già dolorosa eliminazione patita sul campo.

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez, che ha richiamato al massimo impegno, al senso di appartenenza, alla lotta senza ‘se’ e senza ‘ma’ per la causa nerazzurra, hanno tirato in ballo niente di meno che Hakan Calhanoglu, almeno a sentire i chiarimenti sull’argomento dati addirittura dall’Ad Beppe Marotta.

Lo strappo del Capitano ha poi provocato, a cascata, il post risentito del turco su Instagram e, cosa forse ancor più importante, il pesante ‘like‘ alle sue dichiarazioni rilasciato da Marcus Thuram, che poi ha goffamente rimosso, quando ormai era troppo tardi, la reaction incriminata.

L’attaccante francese, sempre ambìto dai top club europei anche per via di una clausola d’uscita alta (85 milioni) ma non impossibile da corrispondere per taluni club, dovrebbe comunque restare alla Pinetina una volta passata la bufera mediatica. Chi invece, restando agli attaccanti, è già andato via, è Marko Arnautovic, l’austriaco che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno e che si è pure lui esposto dalla parte di Calhanoglu con la stessa reazione avuta dall’ex compagno di squadra transalpino.

Anche Joaquìn Correa, libero da vincoli, ha salutato Appiano, mentre resta da definire ufficialmente il destino di un giocatore di fatto già sostituito da Ange-Yoan Bonny, il talento d’Oltralpe prelevato dal Parma, nonché forse dallo stesso Pio Esposito, che ben ha figurato negli States.

Taremi, destino segnato: l’iraniano torna a casa

Protagonista di una stagione deludente, fatta di soli tre gol in 43 gare ufficiali con l’Inter – molte delle quali partendo dalla panchina -in tutte le competizioni, Mehdi Taremi non ha assolutamente tenuto fede alle alte aspettative riposte nei suoi confronti.

Arrivato a Milano a costo zero dopo un pressing iniziato diversi mesi prima – giova anche ricordare come il giocatore, l’estate precedente, fosse stato davvero vicinissimo al Milan, con l’affare che saltò a causa di contrasti tra il calciatore e i suoi agenti – l’ex Porto non ha quasi mai degnamente sostituito i due titolarissimi del fronte d’attacco nerazzurro.

Dando seguito ad indiscrezioni già circolanti da mesi, l’iraniano sembra avere il destino segnato. Oltre a registrare, sul suo profilo, l’interesse di alcuni club di Serie A, proprio il club lusitano dal quale l’asiatico è andato via dopo quattro anni di onorata permanenza sembra essere la pista più accreditata per l’immediato futuro del bomber.