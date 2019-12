Di Napoli: “Se fossi nell’Inter riporterei a casa Radja Nainggolan”

Inter, l’ex attaccante Arturo Di Napoli ha voluto dare un suggerimento provocatorio alla società nerazzurra. L’ex giocatore ha consigliato di riportare a Milano Nainggolan

INTER DI NAPOLI SU NAINGGOLAN/ L’ex calciatore Arturo Di Napoli, era presente negli studi di Sportitalia e ha voluto lanciare una piccola provocazione sul possibile rinforzo a centrocampo per la squadra di Antonio Conte. Queste le sue parole: “Io se fossi nell’Inter riporterei a casa Radja Nainggolan, so che non è possibile per determinate cose però per quello che sta facendo ora al Cagliari potrebbe fare comodo. Ma io penso che nemmeno lui voglia tornare in nerazzurro e ritengo quasi impossibile un rientro a giugno, anche se potrebbe essere una grande soddisfazione per lui tornare lì dove è stato allontanato. Penso che lui abbia pagato il fatto di avere preso una posizione contro la società; ovviamente bisogna vivere dentro la società per capire certe dinamiche, però per fare tardi fa tardi Vidal come fa tardi Nainggolan… Del resto, da giocatore anche io facevo delle stupidate a volte; avessi messo la testa a posto prima, forse avrei giocato di più”.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte