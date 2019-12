Scambio per Politano: il Napoli propone nuova contropartita

INTER POLITANO – Il nome di Politano continua ad essere molto chiacchierato in uscita. Dopo i rumors sul possibile scambio con Llorente, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ il Napoli avrebbe cercato di riformulare le carte inserendo nella trattativa Ghoulam, in uscita. Il terzino algerino cerca una squadra per rilanciarsi ma l’Inter non sembra propensa a dire si poiché ci sono dubbi sulla propria tenuta fisica e sull’adattabilità al ruolo di tornante a tutta fascia. Per questo, infatti, continua ad essere molto calda la pista che porta ad Alonso del Chelsea, prima scelta di Conte e Marotta per la sinistra.

