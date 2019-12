Affare Vidal, ecco quando può arrivare: c’è la data

INTER VIDAL – Arturo Vidal potrebbe sbarcare a Milano intorno a metà gennaio. Sono queste le ultimissime indiscrezioni in riferimento al centrocampista cileno, obiettivo numero uno per la mediana. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il suo arrivo si può sbloccare definitivamente dopo la Supercoppa di Spagna, dunque intorno al 12 gennaio. Qualora risultassero complicazioni, l’Inter proverà a stringere per avere subito Nandez dal Cagliari, altro giocatore che sembra già in uscita dalla Sardegna per alcuni problemi legati ai diritti di immagine.

