Giroud ha detto si: trovato il vice Lukaku

Giroud dice si: trovato il vice Lukaku

INTER GIROUD – Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia, Giroud avrebbe finalmente deciso il proprio destino: secondo ‘Le10Sport’, l’attuale bomber del Chelsea avrebbe deciso di trasferirsi a Milano per giocare per Antonio Conte. Il tecnico lo ha già avuto al Chelsea e sarebbe felice di riaverlo per sopperire all’assenza del vice Lukaku. Marotta è al lavoro per cercare di ottenere una condizione economica decisamente favorevole, mentre al giocatore verrà proposto un contratto di due anni e mezzo.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte