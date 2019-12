30 milioni per la cessione di Politano: Marotta fissa il prezzo

INTER POLITANO – L’Inter potrebbe perdere Politano già a gennaio. Le numerose richieste per l’esterno alto inducono la società nerazzurra a riconsiderare la sua posizione sul mercato. Non adattabile al modulo di Conte, secondo ‘Tuttosport’ mezza Serie A sarebbe sulle sue tracce: in primis Roma e Napoli, più defilate anche Fiorentina e Atalanta. L’Inter ha fissato il prezzo: servono 30 milioni di euro, anche se non è da escludere la possibilità di piazzarlo altrove con uno scambio.

