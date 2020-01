Cistana e Tonali: Marotta punta i gioielli del Brescia

INTER CISTANA TONALI – L’Inter punta i due gioielli del Brescia. Stando alle ultimissime riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri starebbero pensando a due nomi in particolare per il futuro: oltre al solito Sandro Tonali, piace molto anche quell’Andrea Cistana, difensore classe ’97, che si sta mettendo in luce in questa stagione. Protagonista anche con qualche gol in campionato, il difensore centrale è stato convocato anche in nazionale da Mancini. Oltre all’Inter, anche Napoli e Milan hanno mostrato un certo interesse.

