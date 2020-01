Coppe Europee: queste le quote aggiornate e le favorite dei bookmakers

Inter, i bookmakers hanno aggiornato le quote per le squadre che partecipano alle competizioni europee. La squadra di Antonio Conte è appena dietro a Manchester United, Ajax e Siviglia che sono le favorite

INTER COPPE EUROPEE BOOKMAKERS/ Manca poco più di un mese e mezzo alla fase ad eliminazione diretta di Champions League, con gli ottavi e di Europa League con i sedicesimi, ma i bookmakers hanno già aggiornato le quote sulle possibili favorite per la vittoria finale delle due competizioni. Per quanto riguarda la Champions League, il Manchester City è la squadra favorita quotata 5,25, seguita dall’altro club inglese, il Liverpool a 5,5, quindi il Barcellona a 6,5 e dopo appaiate a 8 Bayern Monaco e Juventus. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Poche chance per le altre due squadre italiane Napoli e Atalanta, che vengono quotate addirittura appaiate a 75 volte la posta. Discorso diverso in Europa League, dove dopo le tre favorite Manchester United, Ajax e Siviglia troviamo l‘Inter che è quotata 8 volte la posta. Leggermente indietro l’altra squadra italiana la Roma di Fonseca, che mediamente è quotata 15 volte la posta.