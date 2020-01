Calciomercato Inter | Marotta ‘risponde’ alla Juve: top player in pugno!

Marotta al lavoro anche per il calciomercato Inter estivo: l’Ad sta provando a piazzare il super colpo Eriksen a costo zero. Ecco i dettagli

La Juventus ha vinto al rush finale la sfida per Kulusevski e l’Inter ha prontamente reagito accelerando per un grande colpo a zero: Christian Eriksen. In Inghilterra, per la precisione ‘The Athletic’, danno i nerazzurri in netta pole per il trequartista danese non intenzionato a rinnovare il suo contratto col Tottenham in scadenza a giugno. Stamattina ‘Tuttosport’ è andato anche oltre scrivendo che il club targato Suning, grazie al lavoro di Marotta e Ausilio, ha in pugno il classe ’92 di Middelfart che a Milano avrebbe un ruolo di assoluto protagonista nel progetto sportivo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, colpo Eriksen a zero: le cifre

Gli ‘Spurs’ puntano a venderlo già a gennaio, onde evitare di perderlo a zero. La richiesta è di circa 20 milioni di euro, ma l’Inter preferirebbe farlo suo a giugno quindi senza pagare alcunché per il costo del cartellino, anche perché l’obiettivo prioritario di gennaio per rinforzare il centrocampo rimane Arturo Vidal. Per Eriksen sarebbe pronto un contratto di cinque anni da circa 9-10 milioni di euro netti a stagione, un investimento complessivo sui 90 milioni di euro.

Calciomercato Inter, che concorrenza per Eriksen!

L’affare potrebbe comunque ancora non essere concluso del tutto, visto che sul danese ci sono tutti o quasi i top club stranieri, dal Real Madrid al Manchester United (entrambi potrebbero provarci in questa finestra di mercato) fino al Paris Saint-Germain che sarebbe disposto a garantirgli un contrattone da ben 12 milioni di euro l’anno. Le prossime settimane potrebbero essere decisive in merito alla futura destinazione del 27enne.

