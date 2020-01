Novellino: “Eriksen è molto bravo ma Vidal mi piace di più”

Gli hanno chiesto un parere sui nomi che sono stati accostati all’ Inter e lui ha dichiarato: “Christian Eriksen è un giocatore molto bravo, mi piace però di più Arturo Vidal però perché già conosce Antonio Conte . Eriksen è straordinario ma non so se il Tottenham può lasciarlo andare via subito. Serve però uno come Vidal lì al centro, dovesse arrivare all’Inter sposterebbe molto”.