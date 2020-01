Umtiti in uscita dal Barcellona: nerazzurri pronti a fare un’offerta

INTER UMTITI – L’Inter potrebbe attingere dal Barcellona anche per quanto riguarda la difesa. Non si tratta di Todibo ma di Umtiti, difensore centrale ex Lione e nazionale francese, tra i migliori nel suo ruolo. Secondo ‘Sport’, la dirigenza catalana valuterà offerte per il 26enne, messo alla porta a causa di alcuni ripetuti problemi fisici. Considerato uno dei migliori nel suo ruolo, interessa all’Inter che potrebbe tentare di prenderlo dopo aver concluso l’affare Vidal, vicino alla felice conclusione per 12 milioni di euro.

