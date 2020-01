Gianfelice Facchetti: “Lautaro gran talento, Lukaku forza e generosità”

Inter, il figlio dell’indimenticabile Giacinto Facchetti, Gianfelice, ha voluto dare la sua opinione in vista del calciomercato e sulla nuova coppia di attaccanti in casa nerazzurra

INTER GIANFELICE FACCHETTI INTERVISTA/ Il figlio dell’indimenticabile Giacinto Facchetti, Gianfelice, è tornato a parlare della sua squadra intervistato da Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni: “Una strada simile a quella di inizio anno e qualche rinforzo. Bisogna avere massima fiducia nel management della nostra società che fino ad oggi ha lavorato molto bene. Sono sicuro che verrà fatto qualcosa“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

L’artista ha fatto chiaramente capire, che cosa si aspetta dalla società nerazzurra per questo calciomercato e poi ha aggiunto: “Con tutto il rispetto per Spalletti, che ha fatto ottime cose come tecnico nerazzurro, con Conte c’è stata più consapevolezza in questa prima parte di stagione. Lukaku e Lautaro Martinez sono complementari, da tifoso è bello vederli insieme. Lautaro ha un gran talento, Lukaku ha grande forza e grandissima generosità. Il gesto nei confronti di Esposito nell’ultima gara la dice lunga. Dà sempre l’anima ed è molto altruista“.