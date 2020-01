Infortunio D’Ambrosio | Tempi di recupero e conseguenze di mercato

Le ultime news Inter si concentrano su Danilo D’Ambrosio e il suo infortunio che rappresenta una grossa tegola per il tecnico nerazzurro Antonio Conte

“Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana“. A sorpresa ieri l’Inter ha comunicato che D’Ambrosio ha subito l’ennesimo problema fisico di una stagione per lui fin qui molto sfortunata dal punto di vista proprio degli infortuni.

Inter, tegola D’Ambrosio: ecco quando tornerà a disposizione di Conte

Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino nerazzurro sarà costretto a uno stop di almeno tre settimane. Ciò vuol dire che non salterà solo il big match col Napoli in programma lunedì prossimo al ‘San Paolo’, ma sicuramente anche le due successive contro Atalanta e Lecce. Si tratta ovviamente di una grossa tegola per Conte. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, infortunio D’Ambrosio può ‘portare’ Darmian

D’Ambrosio ko può costringere l’Inter a una accelerata sul mercato in ottica rafforzamento della difesa. Tradotto: a prendere davvero Darmian dal Parma. Il classe ’89 sarebbe l’ideale tappabuchi in attesa dell’arrivo di uno specialista nel ruolo. Sappiamo che Conte spinge per Marcos Alonso ma che il Chelsea finora ha sparato cifre altissime. Per questo motivo la dirigenza interista ha virato con decisione su Acuna dello Sporting CP.

