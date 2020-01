Vice Lukaku: Giroud si allontana, il Lione preme per averlo

INTER GIROUD – L’Inter potrebbe perdere un obiettivo per l’attacco. Stando alle ultimissime che arrivano dall’Inghilterra, il Lione starebbe spingendo forte per avere subito a disposizione Giroud, in uscita dal Chelsea. In Francia avrebbe maggiori chance di giocare e per questo motivo si allontana l’ipotesi nerazzurra. Qualora dovesse definitivamente sfumare, l’Inter punterebbe tutto su qualche esubero del mercato italiano: Fernando Llorente e Andrea Petagna rimangono in pole, mentre non è da escludere un rientro di Pinamonti dopo il ritorno di Destro al Genoa.

