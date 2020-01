150 milioni: assalto a due top player grazie alle cessioni eccellenti

CALCIOMERCATO INTER 150 MILIONI – 150 milioni per puntare a due top player nella prossima estate. E’ questo il piano dell‘Inter in vista della prossima stagione, fermo restando che Marotta e Ausilio lavorano da subito per rinforzare la rosa di Conte. In attesa di capire se Vidal ed Eriksen saranno realtà, stando a ‘Tuttosport’ alcune cessioni tra gennaio e giugno – compresi gli esuberi eccellenti che saranno riscattati – possono portare a Milano un discreto gruzzolo nelle casse nerazzurre. I nomi sono i soliti: Politano, Gabigol, Icardi, Perisic, Joao Mario, Nainggolan e Dalbert, tutti giocatori che per diversi motivi non rientrano più nel progetto tecnico. Con i loro addii, l’Inter punterebbe con decisione a Milinkovic Savic della Lazio e Chiesa della Fiorentina.

