Doppio affare per la sinistra: Marotta punta due sorprese

INTER MAROTTA ACUNA – In attesa di Arturo Vidal e Christian Eriksen, l’Inter punta due profili per la sinistra visti i persistenti problemi che affliggono Kwadwo Asamoah. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, gli interessati portano i nomi di Marcos Acuna dello Sporting Lisbona e del classe 2003 Andi Hoti, under 17 svizzero. Non tramonta nemmeno la pista Kurzawa, a parametro zero dal Psg dal prossimo febbraio.

