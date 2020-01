Godin in uscita: il sostituto arriva dalla Serie A

INTER GODIN ACERBI – Diego Godin potrebbe andare via dall’Inter a gennaio. Le ultimissime indiscrezioni parlano della volontà del giocatore di ritornare in Spagna, anche se l’addio potrebbe concretizzarsi solamente in estate. Per non farsi cogliere impreparata, però, la società sta pensando di sostituirlo con un top del campionato italiano: Francesco Acerbi della Lazio. Assistito da Federico Pastorello, che vanta ottimi rapporti con l’Inter, potrebbe essere il regista dell’operazione qualora Claudio Lotito decidesse di sedersi al tavolo delle trattative.

