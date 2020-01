Chong: i nerazzurri pronti a sfidare la Juve per il nuovo gioiello dello United

Inter, Marotta trama qualcosa per sfidare la Juventus per il giovane talento dello United Chong che ha il contratto in scadenza a giugno 2020

INTER CHONG AGGIORNAMENTO/ Mentre in campionato le due squadre proseguono appaiate a giocarsi lo scudetto, anche fuori dal campo di gioco Inter e Juve si sfidano nel calciomercato. Il nome nuovo per cui le due società calcistiche italiane sarebbero pronte e duellare è Tahith Chong il nuovo gioiello di casa ‘Red Devils’, e come era accaduto per Paul Pogba nel 2012, ha il contratto in scadenza a giugno 2020. Il calciatore è un esterno sinistro di 20 anni, che sta facendo molto bene nello United e naturalmente su di lui non ci sono solo i due club italiani. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter

In Inghilterra sono convinti che la Juventus potrebbe prendere il giocatore e avrebbe già pronta un’offerta di contratto irrinunciabile per il giovane attaccante, ma secondo il ‘The Sun’ anche l’Inter negli ultimi giorni, starebbe preparando una contromossa. Semplice intromissione per ripicca allo sgarbo Kulusevski, oppure c’è qualcosa di più fondato?