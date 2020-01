Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’assalto al cartellino di Skriniar che sta preparando il Manchester City di Pep Guardiola

Sabato Skriniar salterà la prima partita di questa stagione. Ieri al ‘San Paolo’ contro il Napoli, sconfitto 3-1 grazie alla doppietta di Lukaku e alla rete di Lautaro Martinez, il centrale slovacco ha rimediato una ammonizione pesante che – dato il suo status da diffidato – lo costringerà a disertare causa squalifica la delicata sfida contro la sempre più sorprendente Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini valevole per la 19esima nonché ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Con lui anche Nicolò Barella, contro la formazione di Gattuso peraltro appena rientrato dopo un mese e mezzo di assenza.

Calciomercato Inter, Guardiola ci riprova per Skriniar: cifra record!

Nelle ultime ore il nome di Skriniar è tornato alla ribalta sul calciomercato. Secondo ‘Express’ Pep Guardiola è intenzionato a tornare all’assalto del classe ’95 dopo il tentativo fallito di due anni fa quando l’Inter respinse un’offerta da ben 65 milioni di euro. Il catalano lo vuole già in questa sessione per rinforzare il suo traballante reparto arretrato e a quanto pare il Manchester City è pronto ad accontentarlo mettendo sul piatto una proposta record per un difensore: parliamo quindi di una cifra superiore agli 87,5 milioni spesi l’agosto scorso dai rivali del Manchester United per Harry Maguire.

Calciomercato Inter: Skriniar incedibile, almeno a gennaio

Per Conte sarebbe una perdita importante, ma va detto che difficilmente la società targata Suning si priverà del 24enne in questa finestra ‘di riparazione’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Tutt’altro che impossibile, invece, una sua partenza nell’estate 2020, nel caso comunque di una proposta davvero shock. Parliamo di almeno 90-100 milioni di euro. Sullo slovacco ci sono anche PSG, Barcellona e Real Madrid.

