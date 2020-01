Calciomercato Inter, affare Vidal | Barcellona alza il prezzo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul futuro di Arturo Vidal. Conte continua a spingere per il suo acquisto ma il Barcellona gioca al rialzo

Prima di Napoli-Inter, Beppe Marotta ha confermato che in questo calciomercato invernale le priorità sono due: un laterale mancino e un centrocampista. Per quanto riguarda il primo ruolo, sono sempre più in salita le quotazioni dell’argentino Acuna in forza allo Sporting CP visto che il Chelsea ha chiesto 35 milioni per Marcos Alonso. CLICCA QUIper le altre news sull’Inter. Per il secondo, invece, il nome in cima alle preferenze (soprattutto di Conte) è sempre il solito, Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, corsa a ostacoli per Vidal: ecco l’ultima ‘mossa’ del Barcellona

Il cileno vuole l’Inter, con la quale avrebbe già raggiunto un accordo per un contratto fino al giugno 2022. L’accordo tra la società targata Suning e quella catalana, però, stenta ad arrivare. Quest’ultima, stando alle indiscrezioni di ‘Tuttosport’, avrebbe pure alzato la richiesta fino a ben 30 milioni di euro. Una cifra ‘assurda’ per un giocatore che va verso i 33 anni e in scadenza nel 2021: fin qui Marotta è arrivato a proporre 12 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto, per ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe rilanciare a breve mettendo sul piatto 15 milioni. Non è escluso anche l’inserimento dell’obbligo di acquisto, che di fatto renderebbe l’operazione a titolo definitivo. Nei prossimi giorni, anche se c’è chi dice sia già avvenuto ieri, possibile un altro incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’agente del classe ’87, Fernando Felicevich, per fare il punto della situazione e magari gettare giù una nuova strategia per provare a strappare il sì del Barça

Calciomercato Inter, De Paul l’alternativa a Vidal: le cifre

Rodrigo De Paul resta l’alternativa più credibile a Vidal. Autore ieri di un gran gol che ha permesso all’Udinese di espugnare il ‘Via del Mare’ di Lecce, l’argentino potrebbe sbarcare alla Pinetina con la formula del prestito oneroso più diritto per un totale di circa 30 milioni di euro. La mezz’ala piace molto a Marotta e Ausilio, ma pure a Conte.

