Nuova apertura: assalto a Marcos Alonso

INTER ALONSO – Ashley Young e Marcos Alonso. L’Inter mette la freccia in direzione Premier League per ottenere il cartellino dei due esterni, giudicati idonei per Conte. Dall’Inghilterra parlano di un’apertura del Chelsea per la cessione dello spagnolo, pupillo di Conte e prima alternativa per la sinistra. L’affare può andare in porto perché Lampard vuole Nathan Ake in quel ruolo.

