Barella: “Il basket è la mia seconda passione e tifo Lebron”

Inter, il centrocampista Nicolò Barella è stato intervistato durante il nuovo programma in onda su InterTv ‘Unboxing’. Il giovane calciatore ha raccontato la sua passione per il basket

INTER BARELLA INTERVISTA/ Nuovo programma sul canale ufficiale dell’Inter: si chiama ”Unboxing’ ed esordisce intervistando il centrocampista Nicolò Barella. Queste le sue prime dichiarazioni: “Il basket è la mia seconda passione dopo il calcio. Tutta la mia famiglia mi ha contagiato in questo senso; il mio idolo infatti è Lebron James. Sembra strano per un calciatore avere lui come idolo, ma lo ammiro non solo come giocatore ma anche per la persona che è”.

Gli hanno domandato, quale squadra dell’NBA è la sua preferita e lui ha dichiarato: “Sono lebroniano, tifo la squadra in cui va Lebron. Ho chiamato anche il mio cane così. Ho studiato bene la storia di Lebron, è il più forte di sempre assieme a Michael Jordan. Lo stimo tanto come persona e professionista, guardandolo ho avuto molti stimoli“.