Annuncio su Young: Marotta deve cercare un'alternativa

INTER YOUNG – L’Inter dovrà cambiare obiettivo per gli esterni. Dopo alcuni giorni di speculazioni in merito alla situazione di Young del Manchester United, sono arrivate delle dichiarazioni importanti proprio in merito alla situazione dell’esterno dei ‘Red Devils’. A parlarne è proprio l’allenatore Solskjaer: “È un nostro giocatore e il nostro capitano, vogliamo che resti e lui è uno dei giocatori più attaccati alla maglia e professionali che abbiamo mai avuto. Certamente non ce ne priveremo adesso, in estate vedremo ma solo se lui ci dirà di lasciarlo andare per provare una nuova esperienza all’estero. Ashley è sempre stato molto importante per questo club” ha concluso.

