Le ultime news Inter si concentrano sulle novità da Appiano riguardo assenze e formazione per il match di domani sera contro l’Atalanta

Ancora problemi per Asamoah. Come riporta ‘Sky Sport’, il laterale ghanese ha abbandonato il ritiro e dunque salterà sicuramente la sfida di domani sera contro l’Atalanta valevole per la 19esima nonché ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Il classe ’88 è alle prese da mesi ormai con un guaio fisico al ginocchio, di fatto è out – eccetto il quarto d’ora disputato contro la Roma – da novembre. Non a caso Conte ha chiesto l’acquisto di un nuovo laterale mancino, con Young che resta in pole nonostante le parole di chiusura giunte dal tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjer.

CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Matias Vecino, alle prese con un fastidio muscolare e possibile pedina nell’affare Eriksen col Tottenham, è invece rimasto regolarmente coi compagni, anche se domani potrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Gagliardini. Contro la formazione dell’ex Gasperini, previsto il ritorno di Sensi dal primo minuto dopo tre mesi, oltre naturalmente quello di Godin vista la squalifica di Skriniar. Ecco la probabile formazione:

INTER (3-5-2); Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku