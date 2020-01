Calciomercato Inter, Eriksen adesso | L’agente è a Milano!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul grande colpo Eriksen che i nerazzurri potrebbero realizzare già in questa sessione di gennaio

Eriksen può arrivare davvero in questa sessione di calciomercato. Non stanno arrivando grandi segnali dal Barcellona in merito ad Arturo Vidal, e così Beppe Marotta ha dato una ulteriore accelerata per il trequartista danese in scadenza col Tottenham e al quale ha già presentato una proposta contrattuale di circa 9-10 milioni di euro a stagione oltre che garantito un ruolo da protagonista assoluto o quasi nel progetto sportivo targato Conte. I nerazzurri sembrano essere in netta pole per il classe ’92 di Middelfart e ora puntano a chiudere l’intesa con l’agente che, stando a ‘Sky Sport’, è giunto a Milano.

Calciomercato Inter, Eriksen subito: partita la trattativa col Tottenham

L’Inter ha al contempo avviato una trattativa col Tottenham per l’acquisto immediato di Eriksen per cautelarsi nel caso in cui Vidal diventasse davvero impossibile da raggiungere. Gli ‘Spurs’ puntano ovviamente a cedere ora il trequartista sia per non perderlo a costo zero fra qualche mese sia per evitare una brutta figura a livello internazionale che comporterebbe la perdita ‘gratis’ di un giocatore così importante e ambito. La richiesta è di 20 milioni di euro, con la società targata Suning che sta provando ad abbassarla con l’inserimento di Matias Vecino in qualità di contropartita. Il Tottenham potrebbe però preferire un’offerta solo cash, dato che ha necessità di reperire sul mercato più di un rinforzo per Mourinho. Staremo a vedere come si evolverà il tutto nelle prossime ore e nei giorni a venire, ma la volontà dell’Inter di mettere le mani su Eriksen c’è tutta, che sia a gennaio o a giugno a costo zero e al netto delle commissioni.

