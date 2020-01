Boniek: “Con le buone difese si vincono campionati e Champions”

Inter, l’ex giocatore Zbigniew Boniek ha voluto elogiare la squadra di Antonio Conte che sta mantenendo in equilibrio un campionato che negli scorsi anni aveva già dato il suo verdetto di questi tempi

INTER BONIEK INTERVISTA/ Durante la trasmissione ‘Dribbling’ in onda su Raisport, l’ex giocatore della Juventus Zbigniew Boniek ha voluto dare il suo parere sul campionato di serie A, mai così avvincente, almeno per ora, rispetto agli ultimi anni di quasi dominio bianconero. L’ex calciatore, ha voluto elogiare subito l’Inter di Antonio Conte e ha detto: “Bisogna farle un monumento quest’anno, perché normalmente negli ultimi anni i campionati erano finiti invece ora quella nerazzurra è l’unica squadra che riesce a reggere l’urto della Juventus“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

L’ex calciatore ha voluto dare anche un’opinione sulle discussioni riguardante il presunto gioco di contropiede della squadra meneghina e ha spiegato: “L’Inter non gioca assolutamente in contropiede, perché la più grande arte dello sport è sapersi difendere. Ad attaccare sono bravi tutti, però difendersi è una grande cultura. Con le buone difese si vincono campionati e Champions”.