Kumbulla: Dimarco e Salcedo la chiave per arrivare al difensore

Inter, giornata frenetica oggi alla sede della società nerazzurra dove si sono succeduti i rappresentanti di diversi calciatori che interessano alla squadra milanese, tra questi anche quelli del difensore Kumbulla dell’Hellas Verona

INTER KUMBULLA AGGIORNAMENTO/ Giornata di incontri alla sede dell‘Inter oltre a quelli con gli agenti di Radu e Amrabat e anche Chong, c’è stato anche quello con i rappresentanti del difensore dell’Hellas Verona Kumbulla, su cui la dirigenza punta molto in ottica mercato estivo. Il giovane difensore italo-albanese, sta facendo un’ottima stagione e su di lui ci sono diverse squadre sia italiane che estere. Nell’ultimo incontro di campionato della squadra scaligera contro il Genoa, erano presenti allo stadio Bentegodi diversi rappresentanti di squadre della Premier League. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Come ha spiegato Calciomercato.it, l’intenzione della società milanese è di riuscire a bloccarlo anticipatamente, per poi definire la trattativa nella prossima estate. La società nerazzurra potrebbe utilizzare come chiave per sbloccare la situazione a suo favore, i giovani calciatori Dimarco e Salcedo che interessano alla formazione veneta. Oltre alle squadre inglesi, in primis il Manchester United, c’è da battere anche la concorrenza interna del Napoli.