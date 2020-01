Calciomercato Inter | Mourinho allo scoperto: “Conosco futuro Eriksen”

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Eriksen e sulle dichiarazioni rilasciate da José Mourinho a proposito del futuro del trequartista danese

L’Inter ha quasi in pugno Christian Eriksen. Come svelato da Calciomercato.it, infatti, il club nerazzurro ha raggiunto una intesa di massima con l’agente del trequartista danese in scadenza col Tottenham sulla base di un contratto pluriennale da circa 8 milioni di euro più 2 di bonus che farebbe di lui il calciatore più pagato dell’intera rosa attualmente a disposizione di Antonio Conte. A quanto pare Beppe Marotta sta lavorando per anticipare il suo arrivo già in questa sessione di gennaio: rumors lo danno in partenza a breve per Londra con l’obiettivo di arrivare ad un accord con il Tottenham. Gli inglesi sono disposti a lasciarlo partire adesso sia per non perderlo a zero fra qualche mese che per evitare un brutto danno d’immagine. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Eriksen subito: parla Mourinho

“Domani gioca e potrebbe farlo anche sabato. Abbiamo diverse assenze e serve la mano di tutti”. Così Mourinho su Eriksen alla vigilia del replay di Fa Cup contro il Middlesbrough. “So che non stiamo vedendo il miglior Eriksen e ne conosco i motivi – ha aggiunto il tecnico degli ‘Spurs’ in conferenza stampa – non sono un idiota. Non critico il ragazzo, in una situazione del genere, è normale non esprimersi ai massimi livelli”. In chiusura, il portoghese ha aperto alla possibile partenza immediata del classe ’92 di Middlefart: “Non so se sarà qui dopo gennaio. Conosco il suo futuro, ma non devo esserne io a parlarne”.

Calciomercato Inter, Eriksen: la richiesta del Tottenham e la possibile contropartita

Per il cartellino di Eriksen, il Tottenham chiede circa 20 milioni di euro. L’Inter sembra per ora disposto ad offrirne la metà, anche se nuove indiscrezioni rilanciano il nome di Matias Vecino come eventuale contropartita dell’affare. L’uruguagio possibile pedina anche per arrivare a Marcos Alonso nella prossima estate.

