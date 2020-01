Cessione Politano, la Roma balza in pole per sostituire Zaniolo

Cessione Politano, la Roma balza in pole per sostituire Zaniolo

INTER POLITANO – L’Inter potrebbe cedere Politano alla Roma. Dopo il gravissimo infortunio al ginocchio, secondo ‘Sky Sport’ il Ds Petrachi ha subito contattato l’Inter per avere novità sulla situazione dell’esterno, già cercato da Milan e Fiorentina e in uscita da diverso tempo. Difficile che rossoneri e viola possano accontentare le richieste nerazzurre di circa 25 milioni di euro, mentre la Roma ha assoluta necessità di rinforzarsi in attacco dopo gli innumerevoli infortuni che sono capitati a molti giocatori della rosa. Per ora la Roma l’ha richiesto con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto, formula non particolarmente gradita ai nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan